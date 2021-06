CdM – Il Napoli si prepara a vestire Armani la prossima stagione

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime sulle maglie che il Napoli indosserà la prossima stagione.

Secondo il quotidiano le maglie che indosseranno i giocatori azzurri saranno firmate da Armani. Il club azzurro non ha rinnovato il contratto con Kappa ed il presidente De Laurentiis ha scelto un marchio internazionale come Armani per le maglie.

Questo potrebbe essere un ulteriore step dopo l’accordo con Konami per il Centro Sportivo e le maglie in collaborazione con Marcelo Burlon.

