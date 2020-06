CdM – Il Napoli si prepara al match contro l’Inter: il programma di domani

Sabato sera andrà in scena la partita tra Napoli e Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia con gli azzurri in vantaggio grazie al gol di Fabian Ruiz.

Domani per il Napoli potrebbe essere una vigilia atipica. Questo perché, dopo 3 mesi e mezzo, la squadra dovrebbe tornare a calpestare l’erba del San Paolo; alle 18 di domani, infatti, la squadra effettuerà la rifinitura allo stadio. L’ultima volta che ha messo piede su quel manto erboso è stato per la partita contro il Torino.

Dopo l’allenamento, però, ci dovrebbe essere un cambio per il ritiro pre-partita. La squadra dovrebbe alloggiare all’Hotel Britannique sito in Corso Vittorio Emanuele dato che l’albergo del Centro Tecnico di Castel Volturno non è ancora pronto per essere usato. In giornata, comunque, ci saranno ulteriori valutazioni in merito.

