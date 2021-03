CdM – Il Napoli sta cercando di non far partire Osimhen e Koulibaly per le Nazionali

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno parla della prossima sosta delle Nazionali, con il Napoli che non vorrebbe far partire Osimhen e Koulibaly.

Entrambi hanno già affrontato il Covid nelle settimane scorse: il nigeriano a gennaio ed il senegalese a febbraio. Il rischio nasce con le varianti dove l’immunità dal virus non è garantita. Il club azzurro sta cercando di non far partire i due per i rispettivi impegni con le Nazionali ma è molto difficile che ci riuscirà.

Osimhen e Koulibaly saranno, infatti, impegnati con le partite per la qualificazione alla Coppa d’Africa, dopo il match contro la Roma.

Comments

comments