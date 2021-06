CDM – Il rinnovo di Insigne non dovrebbe rivelarsi insidioso

Stando a quanto riportato dal CDM (Corriere del Mezzogiorno) non ci dovrebbero essere problemi tra Insigne e il Napoli.

“Fiato sospeso, ancora, per il rinnovo di Lorenzo Insigne, grande protagonista della sfida vinta con la Turchia (3-0). La volontà è quella di continuare insieme, ma bisognerà vedere se Lorenzo si farà allettare dalle grandi proposte, in caso di un Europeo ad alti livelli, o aspetterà ancora il Napoli. La partita è ancora aperta, anche se alla fine il il rinnovo non dovrebbe rivelarsi insidioso”.

