CdM – Insigne, l’incontro con De Laurentiis può non essere decisivo

Il Corriere del Mezzogiorno in edicola oggi si sofferma sul rinnovo di Lorenzo Insigne, situazione che tiene banco da diverse settimane.

Il quotidiano riporta che l’incontro tra il capitano del Napoli ed il presidente De Laurentiis potrebbe non essere decisivo. Un incontro che dovrebbe esserci a Castel di Sangro, dopo che Insigne sarà tornato ad allenarsi a partire dal 3 agosto.

Il presidente del Napoli non ha paura di perdere il capitano a parametro zero; dall’altra parte, chiude il quotidiano, il capitano può restare in stand-by sul rinnovo ed aggiornarsi, magari, nel corso di questa stagione che è cominciata da poco.

