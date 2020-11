CdM – L’Asl Napoli 1 potrebbe querelare i giudici a seguito del verdetto

Il Corriere del Mezzogiorno in edicola oggi riporta che l’Asl Napoli 1 potrebbe addirittura querelare i giudici dopo il verdetto della Corte d’Appello Sportiva.

Come riporta il quotidiano, infatti, per la sentenza le carte dell’Asl Napoli 1 che hanno impedito al club di andare a Torino costituiscono una prova del dolo di preordinazione. Come se la SSC Napoli abbia sollecitato l’Asl per le carte consapevole che avrebbe vietato la trasferta. Ma, scrive il Corriere, come faceva il club a sapere di questo?

Per ora da parte dell’azienda sanitaria c’è il silenzio ma pare che sia stata avviata un’istruttoria sulla vicenda e attivato l’ufficio legale. In pratica ci potrebbe essere una risposta sotto forma di querela.

