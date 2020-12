CdM – Llorente-Samp, la trattativa rallenta

Arrivano novità in merito a Fernando Llorente, che negli ultimi giorni è stato accostato spesso alla Sampdoria di Claudio Ranieri.

A quanto pare la trattativa che dovrebbe portare lo spagnolo alla Samp è rallentata. A parlarne è il Corriere del Mezzogiorno che riferisce di come il club doriano stia riflettendo sul valore dell’affare. Il Napoli lascerebbe andare gratis Llorente risparmiando sull’ingaggio.

L’offerta della Sampdoria per Llorente è quella di un contratto da 6 mesi con opzione per la prossima stagione; ci sono anche altri due club interessati all’attaccante spagnolo: Fiorentina e Milan. Ma solo il club di Ferrero, per ora, si è mosso concretamente per lo spagnolo.

Comments

comments