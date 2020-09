CdM – Maksimovic, a breve altro incontro per trattare il rinnovo

Fali Ramadani sarà in Italia tra qualche giorno per la trattativa Koulibaly-City ma non solo. Si parlerà anche del rinnovo di Maksimovic.

Questo perché negli ultimi giorni sono cresciute le possibilità di rinnovo del difensore serbo con il Napoli. A parlarne è ancora il Corriere del Mezzogiorno, dopo aver riportato dell’arrivo di Ramadani in Italia tra qualche giorno per la trattativa Koulibaly-City.

Quello che c’è da fare per il rinnovo di Maksimovic con il Napoli, però, è cercare di ridurre la distanza sulla proposta economica. Una situazione, quindi, che potrebbe sbloccarsi presto.

Comments

comments