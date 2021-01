CdM – Mertens e Demme, le ultime sulle condizioni

Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulla situazione relativa a Demme e Mertens, con i due fermi ai box per infortunio.

In particolare, il centrocampista potrebbe già essere a disposizione per la partita di Udine. In questi ultimi allenamenti, riferisce il quotidiano, sarà valutata la sua condizione.

Per quanto riguarda “Ciro”, che sta recuperando dall’infortunio alla caviglia, punta ad essere convocato per la trasferta di domenica. Il monitoraggio delle sue condizioni sarà giornaliero ed è possibile che ci sarà un confronto tra Gattuso, staff medico e Mertens; confronto utile per evitare qualsiasi rischio.

