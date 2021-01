Il Corriere del Mezzogiorno riferisce le ultime relative al rientro di Dries Mertens, fermo dalla partita contro l’Inter per l’infortunio alla caviglia.

Sembra che il belga può tornare in panchina già nella partita di Udine, in programma domenica 10 gennaio alle ore 15. Nonostante il possibile ritorno in panchina di Mertens, comunque, il quotidiano sottolinea che è nel Napoli che qualcosa deve cambiare.

Una squadra forte ma che spesso si perde nei dettagli ed in errori.

