CdM – Milik è ancora un caso: no alla Fiorentina. Il Napoli rifiuta due offerte

Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulla situazione relativa ad Arek Milik, che ha ribadito ancora una volta il no alla Fiorentina.

Il polacco, infatti, non accetta un trasferimento in viola, che è l’unica squadra che si è avvicinata ai 15 milioni richiesti. Il Napoli, infatti, ha rifiutato due offerte arrivate da parte di Atletico Madrid e Olympique Marsiglia; entrambe le offerte sono state ritenute troppo basse.

Prende sempre più piede, quindi, lo scenario che Milik possa andare via a parametro zero in estate; con una battaglia legale con il Napoli all’orizzonte.

Comments

comments