CdM – Milik vuole l’ingaggio di Insigne e Lozano. ADL non apre alla Juve

Il Corriere del Mezzogiorno in edicola oggi si sofferma a parlare della situazione relativa ad Arek Milik, dopo aver parlato della promessa mantenuta.

In particolare, la richiesta di Arek Milik è quella di un ingaggio sugli stessi livelli di Insigne e Lozano, ovvero intorno ai 4,5 milioni; in più, l’attaccante polacco ha chiesto di non inserire la clausola rescissoria da 100 milioni. Considerando il rapporto tra valore e clausola, manca ancora un accordo tra le parti.

Questa situazione ha favorito la Juventus, che si è mossa in anticipo sognando il colpo a zero per il 2021. Il polacco è stuzzicato dalla proposta, riferisce il quotidiano, ma De Laurentiis non apre alla cessione anche a fronte delle contropartite proposte dal club bianconero: Bernardeschi, Romero, Rugani e Pellegrini.

Nessuno dei quattro nomi ha portato il presidente del Napoli a fare un’apertura nei confronti della Juventus.

Comments

comments