CdM – Napoli, l’assenza di Mario Rui per un fastidio accusato ieri

Il Corriere del Mezzogiorno in edicola oggi parla dell’assenza di Mario Rui, non convocato per la sfida di questa sera contro il Leicester.

Per il terzino portoghese persiste il problema alla caviglia sinistra. Il quotidiano scrive così:

“Ha iniziato la seduta in gruppo ma poco prima dell’intenso lavoro sui calci piazzati ha avvertito un po’ di fastidio alla caviglia sinistra. Allenamento concluso con il lavoro personalizzato con nessuno che ha voglia di rischiare, considerando le tre trasferte da affrontare in una settimana.”

Comments

comments