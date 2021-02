CdM – Napoli, battere il Granada anche per il ranking UEFA

Il Corriere del Mezzogiorno in edicola oggi sottolinea un aspetto importante della doppia sfida che il Napoli deve sostenere contro il Granada.

Se il Napoli riuscirà a battere la squadra spagnola sarà importante anche per il ranking UEFA. Quindi non c’è solo il motivo di andare avanti nella competizione ma anche continuare ad accumulare punteggio per il ranking.

Questo è importante anche nella prospettiva di riforma delle coppe europee. La parola chiave nell’approccio alla partita da parte della squadra è “serietà”, chiude il quotidiano.

