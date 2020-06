CdM – Napoli, difficoltà per il ritiro in Trentino. Si pensa all’Abruzzo

Il Napoli comincia a cautelarsi in occasione del prossimo ritiro, dato che l’opzione di andare in Val Di Sole, in Trentino, si sta rivelando molto complicata.

Per questo ieri il presidente De Laurentiis ha visionato lo stadio Teofilo Patini di Castel Di Sangro e l’Hotel Don Luis dove la squadra potrebbe soggiornare. Le difficoltà del fare il solito ritirono in Trentino sono logistiche, dato che è difficile traslare la preparazione che si fa a luglio in Dimaro nel periodo di fine agosto-inizio settembre.

In pratica, il contratto per quest’anno è sospeso con la Val Di Sole ed il Trentino Alto-Adige, come successo per la Fiorentina. A riferire il tutto è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

