CdM – Napoli e le difficoltà con le piccole: 20 punti potenziali persi

Il Corriere del Mezzogiorno, in edicola oggi, fa una piccola analisi di quello che è il rendimento del Napoli contro le piccole in Serie A.

Un rendimento che di certo non è positivo; in totale, contro le squadre che sono dietro al Napoli in classifica, sono arrivate ben nove sconfitte. Di queste nove sconfitte, sei sono arrivate al San Paolo e quattro di queste contro squadre che militano tra il decimo ed il 16esimo posto in classifica.

In più, il quotidiano sottolinea i punti potenziali persi contro le squadre che sono dietro in classifica: ben 20 punti, 14 persi in casa. Insomma, un rendimento che dovrà essere decisamente invertito per questa seconda parte di campionato.

