CdM – Napoli in emergenza, Gattuso chiede determinazione

Il Corriere del Mezzogiorno in edicola oggi si sofferma sulla partita di questa sera, con il Napoli che sfiderà la Lazio in piena emergenza attaccanti.

Ad essere assenti, nel reparto offensivo, sono ben tre azzurri: Osimhen e Mertens per infortunio, Insigne per la squalifica dopo il rosso contro l’Inter. Il mister Gattuso vuole che la squadra riesca trasformare l’emergenza in un motivo in più per avere ancora più grinta in campo questa sera.

Segnali importanti arriveranno sicuramente dalla formazione che sarà scelta questa sera; la richiesta di Gattuso alla squadra, però, è quella di entrare in campo con ancora più determinazione per approcciare al meglio la sfida contro la Lazio.

