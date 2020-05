CdM – Napoli, oggi ultima seduta a Castel Volturno. Domani riposo

Il Corriere del Mezzogiorno in edicola oggi riporta gli ultimi aggiornamenti riguardo gli allenamenti individuali dei giocatori del Napoli.

Come stabilito da Gattuso e squadra, quella di oggi sarà l’ultima seduta di allenamenti individuali della settimana che si svolgerà a Castel Volturno; domani, domenica 17 maggio, è previsto un giorno di riposo. Lunedì 18 maggio poi ci sarà la ripresa con la seduta di allenamenti individuali.

Lunedì è anche il giorno in cui i giocatori del Napoli faranno altri tamponi e riceveranno i risultati di quelli effettuati ieri. Anche per la settimana prossima sono previste sedute di allenamento individuali, conclude il quotidiano, dato che per il ritiro si aspetta una data certa per la ripresa del campionato. E l’albergo del centro sportivo continuerà a restare chiuso, in attesa di ulteriori disposizioni.

