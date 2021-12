Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma su quando potrebbe esserci il ritorno in campo di Victor Osimhen. C’è speranza per il 19 dicembre.

A seguire quanto riportato dal quotidiano:

“Non si possono stabilire date precise, c’è la speranza di rivederlo in campo quanto prima, magari di convocarlo per il big-match del 19 dicembre contro il Milan. Si procederà, però, con la massima cautela, senza affrettare i tempi, nel ricordo di quanto accaduto a gennaio.”

