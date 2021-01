CdM – Prende corpo l’iniziativa “Maradona Experience”

Il Corriere del Mezzogiorno parla dell’iniziativa che sarà presa allo Stadio Maradona per ricordare El Pibe de Oro.

L’iniziativa è chiamata “Maradona Experience” e ci sta lavorando il Comune di Napoli. Un modo per ricordare ed onorare El Pibe e per farlo diventare una sorta di patrimonio della città e far diventare Napoli la città di Maradona nel mondo.

Un progetto che, ovviamente, vede lo Stadio Maradona al centro di tutto. Progetto utile anche a riqualificare l’ex centro sportivo di via Vicinale per creare il Museo di Maradona. L’Experience prevede un percorso tra i luoghi più significativi dei 7 anni del Pibe a Napoli.

All’interno dello Stadio, oltre alla statua, si sta pensando di fare dei percorsi per i bambini, visite al museo e tanto altro. Le location principali per questa “esperienza” sono due: lo Stadio Maradona ed il Campo Paradiso. In primis, lo stadio dovrà rimanere sempre aperto ed acceso per renderlo un monumento sempre visitabile.

Un modo anche per dare un’opportunità di lavoro ai giovani; i costi stimati si aggirano sui 6 milioni di euro ed un ruolo importante lo dovrebbero avere le Società partecipate del Comune, come l’Anm. Infine, oltre ai percorsi ed alle visite al museo ed allo stadio, si sta pensando, al Comune, di inserire anche iniziative relative al cibo, come lo street food.

Per l’articolo completo, si rimanda all’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Comments

comments