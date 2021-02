CdM – Primavera Napoli, rischio focolaio: due positivi, stop di 10 giorni

Il Corriere del Mezzogiorno riporta che c’è un rischio di focolaio nella Primavera del Napoli, dati i due positivi al Covid.

L’Asl Napoli 2 ha deciso per uno stop di giorni per la squadra e non ci saranno allenamenti e partite. Il gruppo squadra è in isolamento e domani avrebbe dovuto giocare contro lo Spezia. Gli azzurrini salteranno anche la partita contro il Lecce del 6 marzo, per tornare poi (probabilmente) in campo il 13 marzo contro il Pescara.

In totale saranno quattro le partite da recuperare per il Napoli Primavera.

