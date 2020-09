CdM – Ramadani in arrivo in Italia per parlare di Koulibaly con ADL

Il Corriere del Mezzogiorno in edicola oggi riferisce che Fali Ramadani, agente tra gli altri di Kalidou Koulibaly, sarà in Italia per diversi giorni.

In particolare, Ramadani raggiungerà l’Italia la prossima settimana aspettando che De Laurentiis guarisca del tutto dal covid-19. Questo perché l’agente ha ottenuto altri 10 giorni dal Manchester City per trattare Kalidou Koulibaly, obiettivo del club inglese.

L’incontro tra Ramadani e De Laurentiis servirà proprio per continuare la trattativa, dato che la cifra proposta dal City ad oggi non soddisfa le richieste del presidente del Napoli.

