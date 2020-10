CdM – Relazione FIGC sull’ispezione a Castel Volturno fondamentale per il Giudice Sportivo

Il Corriere del Mezzogiorno in edicola oggi parla dell’ispezione effettuata ieri dalla FIGC nel Centro Tecnico di Castel Volturno.

Un’ispezione che, a quanto pare, sarà fondamentale per il Giudice Sportivo e sulla decisione che dovrà prendere su Juventus-Napoli; la partita, lo ricordiamo, non si è potuta giocare domenica sera dato che l’Asl non ha fatto partire gli azzurri alla volta di Torino.

La decisione del Giudice Sportivo in merito alla partita dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Proprio dopo aver valutato anche l’ispezione fatta dalla FIGC.

