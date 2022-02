CdM – Spalletti vuole il salto di qualità dal suo Napoli, si deve far meglio con le medio-piccole

Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma sul percorso del Napoli in campionato fino ad ora, sottolineando che si deve migliorare contro le medio-piccole.

A seguire quanto riportato dal quotidiano:

“I punti adesso iniziano a pesare e il derby di Milano perso dall’Inter alimenta i sogni del Napoli. Spalletti vuole il salto di qualità, sa che la sua squadra per migliorare il percorso deve far meglio con le squadre che non appartengono al «condominio» delle otto sorelle. Bruciano i dieci punti potenziali persi, soprattutto le sconfitte contro Empoli e Spezia.”

