Cdm, Taxi a tariffa fissa. Si pagherà 6€ a corsa

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno parla di una tariffa fissa per le corse dei taxi: si parla di 6€ a corsa.

“È il taxi, a tariffa fissa, la risposta alle esigenza di mobilità ai tempi della fase 2. Sul fronte del trasporto pubblico ci sono difficoltà a spostarsi in sicurezza. I bus e i treni sono affollati e non garantiscono il distanziamento. E così i taxi sono apparsi come una risorsa. Enrico Panini, vicesindaco con delega alla Mobilità, ha annunciato che dalla metà della prossima settimana, per un periodo sperimentale di 30 giorni i tassisti potranno aderire, su base volontaria, alla cosiddetta «Tariffa Covid». Chi aderisce esporrà un cartello ben visibile e proporrà corse alla tariffa fissa di 6 euro, tutti i giorni escluso i festivi. La tariffa non comprende la chiamata al radio taxi, il supplemento festivoequello notturno.”

Comments

comments