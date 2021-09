CdM: “Volo privato per Ospina e Quadrado per poter giocare 11 settembre Napoli-Juventus”

Nell’articolo di oggi il Corriere del Mezzogiorno ha fatto sapere e che il Napoli sta pensando al ricorso di un volo privato per David Ospina in vista della partita contro la Juventus.

Di seguito le parole del Corriere:

“Il Napoli è al lavoro con la federazione colombiana per fare in modo che David Ospina torni in tempo utile per la sfida dell’11 settembre contro la Juventus. È molto complicata la strada del rientro anticipato, prima della partita contro il Cile mentre si studia il piano voli dalla Colombia che, tra scali e fuso orario, è farraginoso. Non è escluso il ricorso ad un volo privato, magari condiviso con l’amico e avversario Cuadrado per approdare a Napoli e mettersi a disposizione delle rispettive squadre. “

