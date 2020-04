CdS a spada tratta contro Spadafora: “Un ministro dello Sport non può comportarsi così”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, va giù duro contro le parole di ieri del ministro Spadafora, che ha ipotizzato anche una chiusura del campionato.

In particolare, il direttore del Corriere dello Sport parla di un ministro dello Sport che non può comportarsi in questo modo e che non è in grado di difendere un mondo che non conosce. Poi Ivan Zazzaroni rincara la dose, parlando del fatto che non è assicurato che dopo l’estate l’epidemia sia passata.

Se aspettasse fino all’estate, chi può trovare ancora in piedi, si chiede il direttore. Club, Tv, Sponsor.. la conclusione vede tirare in mezzo anche Cristiano Ronaldo e sottolineando che il calcio non è lui. Il calcio sono gli 800 dipendenti dell’Olimpico e le migliaia di persone tra magazzinieri, dipendenti di impianti e centri sportivi ecc. che sono in cassa integrazione.

Dipendenti che portano la pagnotta a casa, citando le parole di Zazzaroni, proprio grazie ai giocatori, tv, radio, giornali, 100 mila maestri di tennis e così via.

