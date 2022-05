CdS – AIA e arbitri rovinati dal Var, ci sarà rivoluzione

La scia di errori clamorosi degli arbitri, anche con l’ausilio del VAR, sta lasciando polemiche. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

In particolare, si parla anche dell’errore in Fiorentin-Roma con il club giallorosso che non si capacita di quello che è successo. Un problema serio, secondo il quotidiano, tanto che qualcuno ha pensato che si stesse remando contro ma ci sono più problemi.

Tra i problemi la mancata difesa del designatore Rocchi ed il fatto che Stagnoli, responsabile VAR, non era nella commissione CAN quando era assistente in campo e non sapeva cosa fosse il VAR. Il Corriere riferisce che ci vorrebbe un vero responsabile VAR ed un altro per i rapporti con le società, per attuare una vera e propria rivoluzione. Rivoluzione che per ora andrà avanti con le scelte di chi ci sarà e chi no nel CAN.

