CdS – Al primo giorno ovazioni per Rrahmani e Osimhen

Ieri gli azzurri si sono ritrovati allo Stadio San Paolo ed è stato anche il primo giorno in azzurro per Rrahmani e Osimhen.

La squadra si è ritrovata alla vigilia della partenza per il ritiro a Castel Di Sangro, che si terrà da oggi 24 agosto fino al 4 settembre. I due nuovi acquisti hanno ricevuto una grande accoglienza, con grande entusiasmo e ovazioni al loro arrivo.

Petagna, il terzo acquisto, non ha potuto partecipare per ovvi motivi: l’attaccante è in isolamento a casa per via della positività al Covid. A parlarne è il Corriere dello Sport.

