CdS – Allan-Everton, si lavora ai bonus. La Roma propone un altro calciatore insieme ad Under per Milik

Il Corriere dello Sport in edicola oggi riporta le ultime di mercato sul Napoli, ed in particolare su due giocatori in uscita: Allan e Milik.

Per quanto riguarda Allan, sembra tutto fatto per il suo passaggio all’Everton. I due club si sono venuti incontro e quello che manca è un accordo sui relativi bonus da inserire, oltre alla cifra fissa che pare sarà intorno ai 30 milioni. Un’ultima intesa prima di trovare l’accordo definitivo per il passaggio del brasiliano all’Everton.

Su Milik, invece, il quotidiano riporta che la Roma non ha intenzione di versare il conguaglio di 15 milioni (più Under) per arrivare a Milik. A tal proposito il club giallorosso pare che abbia proposto al Napoli di scegliere un altro calciatore il cui valore richiama quello del conguaglio. La discussione riprenderà nei prossimi giorni.

