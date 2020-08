CdS – Allan-Everton, tutto fatto e chiusura in settimana. Zielinski, rinnovo fino al 2024

Il Corriere dello Sport, oltre a parlare dell’accoglienza per Rrahmani e Osimhen, tratta anche delle situazioni legate a Allan e Zielinski.

Per quanto riguarda il centrocampista brasiliano, la chiusura dell’affare che lo porterà all’Everton potrebbe arrivare già in settimana. Il club inglese, infatti, è arrivato ad offrire 30 milioni di euro e mancano solo 2 milioni che si possono colmare con i bonus per soddisfare la richiesta di De Laurentiis. Questa può essere la settimana decisiva per la chiusura dell’affare.

Piotr Zielinski, invece, ha raggiunto l’accordo definitivo con il Napoli per il rinnovo del contratto fino al 2024. Lo stipendio del polacco sarà di 3 milioni netti a stagione a salire e ci sarà anche una clausola molto alta: 100 milioni di euro. L’accordo è totale e manca solo l’annuncio ufficiale del rinnovo.

