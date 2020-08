CdS – Allan, il futuro è all’Everton di Ancelotti

Il Corriere dello Sport, oltre a parlare della situazione relativa a Koulibaly, riporta anche le ultime su quelle di Allan, sempre più vicino all’Everton.

In particolare, il centrocampista brasiliano ha già espresso la sua volontà, direttamente ad Ancelotti, di raggiungerlo all’Everton. Atletico Madrid, Borussia Dortmund e PSG hanno avuto l’attenzione di Allan ma lui ha già detto di sì ad Ancelotti, dopo un anno e mezzo insieme al Napoli.

Il club spagonlo, in particolare, ci ha provato mettendo sul piatto anche Herrera, pallino azzurro, per abbassare il prezzo di 40 milioni. Ma non c’è stato nulla da fare, dato che la valutazione non prevede l’inserimento di contropartite.

Infine, il quotidiano riferisce che De Laurentiis ed il presidente dell’Everton, Levy, si sono già sentiti e hanno chiarito che bisognerà andarsi incontro; uno dovrà alzare la propria offerta, l’altro dovrà abbassare le proprie pretese. Il punto d’incontro è destinato ad essere trovato a metà strada.

