CdS – Arrivano super offerte da parte di PSG e United per Koulibaly

Il Corriere dello Sport in edicola oggi riferisce che al Napoli sono arrivate due super offerte per Kalidou Koulibaly, da parte di PSG e Manchester United.

Il club azzurro, per cedere il difensore senegalese, è pronto a chiedere fino a 100 milioni di euro. Ma, rispetto all’estate scorsa, i due club hanno intenzione di andare fino in fondo e di fare follie per riuscire a portare Koulibaly in squadra.

Da parte sua, Kalidou non vede l’ora di tornare in campo per giocare; ma c’è da registrare che la corte di PSG e Manchester United non si è mai sopita.

