CdS – Cafu: “Milan-Napoli? Mi aspetto un incontro intenso”

Marcos Cafu, ex calciatore rossonero, ha parlato di Milan-Napoli sulle pagine del Corriere dello Sport, big match di questa sera.

Di seguito le parti salienti dell’intervista che è possibile leggere integralmente sul quotidiano.

“Che incontro mi aspetto? Bello intenso perché la posta in gioco è grande, la favorita per me è il Milan. Impatto notevole di Spalletti al Napoli? Fino a poco fa era primo e ora è quarto. Non c’è nulla di compromesso perché la squadra ce l’ha. Con tutti sani può dire la sua fino alla fine.

Mi aspetto un match tosto stasera perché entrambe hanno avuto la settimana piena per prepararsi. Bellissimo e giustissimo che il San Paolo ora si chiami Stadio Maradona, mi sembra il riconoscimento meritato per ciò che Diego ha dato a Napoli e al Napoli. Lui è stato il più grande che ho visto, lo metto sullo stesso livello di Pelè. Erano di un altro pianeta, anche rispetto a Messi.

Pallone d’Oro a Messi? Lui è un grande ma quest’anno non lo meritava. Chi mi ha più impressionato tra i giovani italiani? Zaniolo.”

Comments

comments