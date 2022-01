CdS – Capello: “Scudetto? Napoli è l’unica che può competere con l’Inter”

Sulle pagine del Corriere dello Sport è possibile leggere un’intervista a Fabio Capello, dove parla anche della lotta scudetto.

Capello si sofferma anche sull’acquisto di Vlahovic da parte della Juventus. Queste le parti salienti dell’intervista che è possibile leggere integralmente sul quotidiano.

“Se la Juventus può rientrare in corsa grazie a Vlahovic? No, il distacco è eccessivo e l’Inter è troppo forte. Secondo me l’unica squadra che può competere per il titolo è il Napoli, se tiene alta la tensione e continua a tenere il ritmo. Napoli che si muove con più prudenza? Con intelligenza, direi; ha un presidente che sa in che direzione andare.

Quante chance ha di soprendere l’Inter? Dipende più dai nerazzurri che dal Napoli. Spalletti può solo crescere, recuperati i giocatori in Coppa d’Africa. Osimhen è determinante per i suoi strappi e la fisicità.

Insigne? Darà ancora di più per dimostrare l’attaccamento alla maglia. Alla sua età un’offerta come quella non si rifiuta. Mi piacerebbe vedere tanti di quelli che lo criticano alle prese con una scelta del genere.”

