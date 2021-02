CdS – Caso Maradona: altri video preoccupanti del medico Luque

Il Corriere dello Sport riferisce di altri dettagli che stanno emergendo dopo il decesso di Diego Armando Maradona avvenuto lo scorso 25 novembre.

In particolare, si trattano di nuove intercettazioni che vedono il medico Luque come protagonista. In primis, quelle precedenti al ricovero di Diego per l’intervento chirurgico al cervello; il medico parla con un membro dello staff, si legge sul quotidiano, del fatto che al Pelusa si somministrano regolarmente droga e alcool. La preoccupazione del medico però riguarda il fatto che con l’autopsia poteva uscire tutto fuori.

Due i punti su cui il medico Luque si concentra: come evitare che l’entourage somministrasse cannabis a Diego e soprattutto le responsabilità dei medici (e quella sua). Il Corriere continua, rivelando altre conversazioni del medico:

“Non posso più sopportare che Charly (un parente dell’ex Rocio Oliva, poi allontanato) dia la marijuana a Diego. Non so come fermarlo.” E poi “Per sbarazzarsi di Diego gli ha dato una birra ed uno spinello. Lo ha rotto in mille pezzi.” Un quadro inquietante.

Per l’articolo completo si rimanda al Corriere dello Sport in edicola oggi.

