CdS – C’è ottimismo per tre rinnovi in casa Napoli

Il Corriere dello Sport riferisce le ultime riguardo i rinnovi in casa Napoli, dove filtra ottimismo su quelli di tre giocatori in particolare.

I tre rinnovi su cui filtra ottimismo sono quelli di Zielinski, Maksimovic e Fabian Ruiz. Per quello del centrocampista polacco il più è fatto e questo porta ad un deciso di ottimismo per la riuscita finale; per il difensore, a maggio ci dovrebbe essere la sua firma sul rinnovo.

Chiusura con il centrocampista spagnolo, per il quale non c’è fretta sul rinnovo nonostante la corte delle big di Spagna.

