CdS – Cluster Covid Nazionale: Insigne, Meret e Di Lorenzo salvi

Il Corriere dello Sport sottolinea che Insigne, Meret e Di Lorenzo hanno scampato il pericolo Covid con la nazionale.

Questo dopo che il totale di positivi in nazionale, tra giocatori e staff tecnico, è di 12 elementi. Tra i positivi ci sono Bonucci, Florenzi e Verratti del PSG, Pessina dell’Atalanta e De Rossi, che è stato anche ricoverato all’Ospedale Spallanzani.

Il Cluster in Nazionale è scoppiato più di 10 giorni ed i tre azzurri si sono sottoposti a più tamponi del resto del gruppo squadra del Napoli; questo per via della preoccupazione del club. Per fortuna, tutti i tamponi fatti negli ultimi 10 giorni hanno dato esito negativo. E, quindi, il Corriere dello Sport sottolinea che per Insigne, Di Lorenzo e Meret il pericolo è scampato.

