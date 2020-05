CdS – Coronavirus, dagli allenamenti collettivi ora si dovrà pensare alle partite

Risolto il problema degli allenamenti collettivi sul possibile contagio da Coronavirus, ora tocca pensare alle partite di Serie A.

Questo perché il protocollo approvato nei giorni scorsi riguarda, appunto, solo gli allenamenti collettivi delle squadre. Per quanto riguarda le partite, manca ancora una normativa che renda chiara l’idea in caso di giocatore positivo al Coronavirus.

Si studiano i protocolli di Germania e Spagna, con il primo paese che ha già ripreso il proprio campionato mentre il secondo sta pensando di riprenderlo a giugno. Per risolvere il problema attuale, dove in caso di contagio tutta la squadra dovrà andare in quarantena, serve solo una legge dello Stato. Legge che potrebbe arrivare in caso di diminuzione dei contagi nelle prossime settimane.

Comments

comments