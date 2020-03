CdS – Coronavirus, le misure adottate dagli altri paesi europei

Il Corriere dello Sport fa una panoramica per quanto riguarda le misure che gli altri paesi europei stanno adottando per il Coronavirus.

In Francia hanno annullato il Salone del Libro e quello del Turismo, oltre al campionato Nazionale di Corsa Campestre; tra l’altro i contagi sono saliti a 200 con 4 decessi. Per ora non ci sono rinvii delle partite e per PSG-Dortmund si valuta di svolgere la partita a porte chiuse.

Inoltre, per le manifestazioni al chiuso, non si potrà andare oltre le 5000 presenze. In generale, comunque, sarà evitato il contatto diretto per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Per quanto riguarda la Germania, invece, nessun provvedimento preso fino ad ora. Le competizioni proseguono senza problemi e non c’è stato nessun rinvio; per ora è stato sconsigliato di viaggiare nei territori a rischio, mentre lo Schalke ha rinunciato alla tournée estiva in Cina.

Stessa situazione della Germania anche in Inghilterra, dato che la situazione non preoccupa ancora. L’unico provvedimento fatto dalla Premier League è avvisare i club che, in caso di necessità, si giocherà a porte chiuse. Infine, la Spagna dove la situazione interessa indirettamente anche le squadre italiane per via dei match da disputare.

Anche qui nessun provvedimento, almeno per ora, con il campionato che prosegue regolarmente. Getafe e Siviglia attendono comunicazioni ufficiali della UEFA per quanto riguarda le partite da giocare per le competizioni europee.

