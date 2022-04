CdS – Corsi, presidente Empoli: “Contro il Napoli sfida impossibile in cui dobbiamo dare il meglio”

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato al Corriere dello Sport della sfida tra il suo Empoli ed il Napoli, in programma domani.

Queste le parti salienti dell’intervista al presidente Corsi, mentre per leggerla integralmente si rimanda al quotidiano in edicola.

“Con Spalletti abbiamo fatto la prima cavalcata dalla C alla A, quella che ha segnato il futuro suo e dell’Empoli; non l’ho sentito di recente, ci abbracceremo domani al Castellani. Non ci frequentiamo più come prima ma ogni volta che ci incontriamo le parole sono come quelle di quarant’anni fa.

L’Empoli può spezzare il sogno-scudetto del Napoli? Io sono molto attento al fatto che dobbiamo fare una grande partita. Dal divano è un conto e si può tifare anche per i ragazzi che oggi sono al Napoli e ieri da noi, ma ora c’è una sfida che sulla carta sembra impossibile ma dove dobbiamo dare il meglio.

De Laurentiis l’ho sentito di recente, mi dice tanto e a volte mi riprende per alcune scelte. Se abbiamo parlato di Bajrami, Asllani o di Parisi? Se ne parla a fine campionato. Se il Napoli è ancora in corsa per lo scudetto? Secondo me ci può credere.”

