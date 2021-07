Il Corriere dello Sport in edicola oggi riferisce dell’assemblea di Lega Serie A che c’è stata ieri. De Laurentiis è agitato sulla riapertura degli stadi.

In particolare, il presidente del Napoli voleva che dirigenti e presidenti incontrassero il Governo, ma la proposta non è stata accolta. Poi, ha spinto sul rinvio della cerimonia del calendario di Serie A ma l’assemblea l’ha confermata per il 14 luglio.

La Lega, infatti, vuole puntare sul dialogo, chiude il quotidiano.

