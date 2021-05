CdS – De Laurentiis vuole sacrificare un solo big. Fabiàn è l’indiziato

Il Corriere dello Sport in edicola oggi fa il punto sulle possibili cessioni del Napoli in questo mercato estivo, con Fabiàn come principale indiziato.

In particolare, il quotidiano riferisce che il presidente vorrebbe cedere solo uno dei big della squadra; il centrocampista spagnolo è, appunto, il sacrificio che il presidente è disposto a fare. Ma sempre a fronte di un’offerta ritenuta valida, con una base di partenza che si attesta sui 50 milioni.

Sono almeno due i club alla finestra per Fabiàn, come il PSG e l’Atletico Madrid. De Laurentiis aspetta l’offerta che lo convinca a cedere lo spagnolo.

