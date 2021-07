CdS – Demme, la speranza è che possa saltare solo 8 partite

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sul possibile recupero di Diego Demme, dopo l’operazione a cui si è sottoposto ieri.

Un’operazione che non ha fatto variare i tempi di recupero. La previsione ottimistica vede Demme tornare in campo a fine settembre, e quindi due mesi per il recupero dall’infortunio; se fosse così il centrocampista salterebbe otto partite: sei di campionato e due di Europa League.

Nella peggiore delle ipotesi, invece, le partite che potrebbe saltare Demme sarebbero ben 14: una decina del campionato e quattro di Europa League. Il rientro, in questa ipotesi, sarebbe dopo tre mesi e questo vuol dire tornare a fine ottobre.

