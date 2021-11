Diego Demme ha smaltito il Covid e sarà convocato, ma non è al top come condizione fisica, scrive il Corriere dello Sport sottolineando che i dubbi di formazione non mancano.

Insigne e Fabian hanno ricominciato ad allenarsi insieme con il gruppo e dovrebbero esserci, ma al fianco dello spagnolo potrebbe agire Zielinski ed Elmas sembra favorito su Lobotka (se la spunterà lo slovacco giocherà lui davanti alla difesa, con Fabian mezzala).

Comments

comments