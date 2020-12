CdS – Doveri beffato dalla quasi simulazione di Chiesa: il rigore non c’era per la Juventus

Il Corriere dello Sport analizza la prestazione dell’arbitro Doveri in Juventus-Atalanta, soffermandosi su tre episodi gestiti male dall’arbitro.

Due di questi riguarda l’Atalanta, ed in particolare Romero e De Roon. I due giocatori della dea, per il quotidiano, dovevano essere espulsi per gli interventi fatti; il difensore ha fatto tre interventi da giallo, il centrocampista è entrato con il piede a martello su Cuadrado.

Infine, il terzo episodio riguarda il rigore, molto dubbio, concesso alla Juventus. Il Corriere sottolinea che “Doveri si è fatto beffare dalla caduta ai limiti della simulazione di Chiesa“. Il fallo, se doveva essere fischiato, c’era prima con un tocco fuori dall’area. Arbitro Doveri da 4,5 per il quotidiano.

