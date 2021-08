Cds elogia Insigne: “Evitato un processo al Napoli”

Il Cds (Corriere dello Sport) elogia Insigne dopo la prestazione nell’amichevole di ieri contro l’Ascoli. Di seguito un estratto dell’articolo.



“Per aprire, e spaccare una partita, ci ha pensato lui: sette minuti, un sospiro, palla sul dischetto e niente fronzoli. E per chiuderla, evitando che si cominciasse subito con qualche «processo», ci ha ripensato di nuovo lui: destro morbido, un taglio di quelli che in campionato o in Coppa spingerebbero uno stadio a fare «ohhhh» come i bambini, e un invito per scatenare Elmas con un «cucchiaino»”.

