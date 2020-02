CdS – Euro 2020: Di Lorenzo e Meret rischiano di non essere in lista

Il Corriere dello Sport riporta le ultime riguardo le possibili scelte del ct Mancini per Euro 2020, che si terranno tra giugno e luglio.

In particolare, il quotidiano si sofferma sulle situazioni di Di Lorenzo e Meret, che rischiano di non essere in lista. Il portiere ha perso il posto da titolare e a guadagnare punti è Gollini; insieme a quest’ultimo dovrebbero esserci Donnarumma e Sirigu.

Per quanto riguarda il terzino destro azzurro, a lui sono preferiti D’Ambrosio e Spinazzola, stando a quello che riferisce il Corriere. Se fossero confermate queste indiscrezioni, l’unico giocatore del Napoli che potrebbe andare a giocare l’Europeo sarebbe Lorenzo Insigne.

