CdS – Ex compagni in dubbio per la cerimonia di domani prima di Napoli-Lazio

Il Corriere dello Sport riferisce che gli ex compagni di Maradona sono in dubbio per la cerimonia di domani, prima di Napoli-Lazio.

Nel corso della cerimonia, la seconda statua dedicata a Diego Armando Maradona farà il giro del campo. Gli ex compagni di Diego dello scudetto dell’87 sono ancora in dubbio; il quotidiano riporta le parole di Bruscolotti in merito:

“Difficile dimenticare ciò che accadde il 10 maggio. Noi del primo scudetto abbiamo fondato un’associazione e decideremo tutti insieme nelle prossime ore.”

Il Corriere poi riprende anche le parole di Renica, che aggiunge:

“Vorremmo un rapporto con il club: le leggende di Milan, Inter e Juve sono importanti mentre qui sembrano un peso.”

Bruscolotti si riferisce all’episodio del 2017, dove gli ex azzurri trovarono le porte del San Paolo chiuse per il trentennale dello scudetto.

Comments

comments