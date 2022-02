CdS – Ferlaino: “Napoli che sfida le due di Milano un bel revival”

Sulle pagine del Corriere dello Sport è possibile leggere le parole di Ferlaino, storico ex presidente del Napoli, che parla della sfida di sabato.

L’intervista integrale è possibile leggerla sulle pagine del quotidiano. A seguire le parti salienti:

“Napoli che sfida le due di Milano è proprio un gran bel revival. Possiamo soltanto sperare nell’epilogo giusto. Contrastai il potere con Maradona? Con una squadra evidente fortissimae però anche con una strategia necessaria sotto il profilo, diciamo così, politico. Il Napoli quattro anni fa era in corsa per lo scudetto, poteva vincerlo e comunque giocarselo se non ci fosse stato quell’Inter-Juventus e quella decisione di Orsato.

Non sono malpensante, ho vissuto il calcio. Ne sono fuori da troppo e non so come procedano adesso le vicende. Napoli, Milan e Inter dell’era Ferlaino? Mi faceva paura Berlusconi ma soprattutto i suoi olandesi, se mi avessero chiesto qual era il pericolo da evitare mi sarei buttato sui rossoneri. Ora? L’Inter è una squadra di qualità, ha ampiezza d’organico. Non so se sia la favorita ma quella partita da recuperare rappresenta una condizione di presunto vantaggio.

Chi la deciderà sabato? C’è un tipo piccoletto, belga, che fa sempre gol. Rinnovo del contratto? Della sua vicenda personale è giusto che si esprima De Laurentiis e non io. Insigne? Vicenda andata secondo natura. Cosa penso di De Laurentiis? Che se lotta per lo scudetto e ha i bilanci in regola non ci sono appunti da muovere. Spalletti? Ha fuso la sua anima con quella della squadra. Il Napoli è vivo, è protagonista, a me va bene così.

La Juventus non fa in tempo a rientrare per la lotta scudetto, è un’affare a tre forse a due. Inter e Napoli sono avanti alle altre, sabato se ne decide un pezzettino.”

